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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صدى البلد

أعلنت الجزائر، أمس ، تسجيل ١١ إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة.

 


وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى ٢٧٠ ألفا و٨٧٣ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٨٢ ألفا و٤٤٢ شخصا ، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٩ حالة.

 


وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

 


وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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