إشبيلية يتعادل مع ريال بيتيس ١-١ في الدوري الإسباني

حقق فريق إشبيلية تعادلا مثيرا مع مضيفه ريال بيتيس بنتيجة ١-١، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب "بينتو فيامارين" ضمن منافسات الجولة ١٣ من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وشهدت المباراة ظهور البطاقة ثلاث مرات، بعد طرد ثنائي ريال بيتيس نبيل فقير في الدقيقة ٤٥، وبورخا إيجلاسيوس في الدقيقة ٥٠، ولاعب إشبيلية جونزالو مونتيل في الدقيقة ٣٨.



وتقدم ريال بيتيس بهدف في الدقيقة ٤٣ سجله خيسوس نافاس لاعب إشبيلية بالخطأ في مرماه، ثم نجح إشبيلية في تعديل النتيجة بهدف في الدقيقة ٨١ من تسديدة صاروخية للاعبه نيمانيا جوديل.



التعادل رفع رصيد ريال بيتيس إلى ٢٤ نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول الليجا الإسبانية، كما رفع إشبيلية رصيده إلى ١١ نقطة في المركز السابع عشر.