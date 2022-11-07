أخبار السيارات| أغلى 5 سيارات سيدان فاخرة في الإمارات.. شيفروليه أوبترا بـ 200 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تقدم العديد من العلامات التجارية العالمية باقة من أفضل وأقوى سيارات السيدان الفاخرة في السوق الإماراتي، مثل مرسيدس وأودي و BMW ولكزس وغيرها، وتتوفر بإصدارات خاصة وتجهيزات فارهة.

يبحث الكثير عن سيارة بسعر مناسب تلبي احتياجات التنقل بين موديلات 2022، ويضم السوق البحريني العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية لاشهر صانعي السيارات حول العالم.

رفعت شركة لوسيد المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية دعوة قضائية في ولاية تكساس الأمريكية تتهم فيها قواعد الولاية بشأن وكلاء المبيعات بعرقلة قدرتها على بيع سياراتها الكهربائية والمعروفة باسم "الحماية الاقتصادية"، لتنضم لمنافستها تسلاً، والتي رفعت دعوى قضائية مشابهه سابقاً.

تعتبر السيارة شيفروليه أوبترا أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، وتتميز باعتماديتها الكبيرة، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بسهولة، وبأسعار مناسبة.

شهدت الايام القليلة الماضية عدة زيادات سعرية، لعدد من قوائم السيارات المختلفة المقدمة بالسوق المصري، ومنها فئة الـ SUV والتي تنتمي إلى عائلة الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي اكتسبت شعبية كبيرة خلال الفترة الاخيرة بالسوق المحلي نسبة للعديد من المقاومات.

تقدم العلامة التجارية الفرنسية سيتروين باقة من السيارات الاقتصادية تشمل جميع الإصدارات في السوق المصري، منها الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، والهاتشباك، والسيدان، وأبرزها سيتروين C-elysee موديل 2022.

تعتبر السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 واحدة من أشهر سيارات السيدان شهرة وانتشارا في مصر، ودائما ما تتصدر محركات البحث عبر الأنترنت، ويرجع الفضل في ذلك لتصميمها الرياضي، وتجهيزاتها الداخلية، بالإضافة لتوفرها بالعديد من أنظمة الأمن والسلامة.