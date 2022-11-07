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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أغلى 5 سيارات سيدان فاخرة في الإمارات.. شيفروليه أوبترا بـ 200 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

أغلي 5 سيارات سيدان فاخرة في الإمارات.. صور

تقدم العديد من العلامات التجارية العالمية باقة من أفضل وأقوى سيارات السيدان الفاخرة في السوق الإماراتي، مثل مرسيدس وأودي و BMW ولكزس وغيرها، وتتوفر بإصدارات خاصة وتجهيزات فارهة. 

 

أرخص 5 سيارات في البحرين موديل 2022 .. بداية من 4500 دينار

يبحث الكثير عن سيارة بسعر مناسب تلبي احتياجات التنقل بين موديلات 2022، ويضم السوق البحريني العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية لاشهر صانعي السيارات حول العالم.

 

لوسيد ترفع دعوة قضائية بسبب عدم بيع سياراتها

رفعت شركة لوسيد المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية دعوة قضائية في ولاية تكساس الأمريكية تتهم فيها قواعد الولاية بشأن وكلاء المبيعات بعرقلة قدرتها على بيع سياراتها الكهربائية والمعروفة باسم "الحماية الاقتصادية"، لتنضم لمنافستها تسلاً، والتي رفعت دعوى قضائية مشابهه سابقاً.

 

سوق المستعمل.. شيفروليه أوبترا بـ 200 ألف جنيه | تفاصيل

تعتبر السيارة شيفروليه أوبترا أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، وتتميز باعتماديتها الكبيرة، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بسهولة، وبأسعار مناسبة.

 

5 سيارات SUV ارتفعت أسعارها من جديد .. أبرزها رينو و MG

شهدت الايام القليلة الماضية عدة زيادات سعرية، لعدد من قوائم السيارات المختلفة المقدمة بالسوق المصري، ومنها فئة الـ SUV والتي تنتمي إلى عائلة الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي اكتسبت شعبية كبيرة خلال الفترة الاخيرة بالسوق المحلي نسبة للعديد من المقاومات.

 

سعر أرخص سيارة سيدان فرنسية موديل 2022 في مصر |تفاصيل

تقدم العلامة التجارية الفرنسية سيتروين باقة من السيارات الاقتصادية تشمل جميع الإصدارات في السوق المصري، منها الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، والهاتشباك، والسيدان، وأبرزها سيتروين C-elysee موديل 2022.

 

سعر كيا جراند سيراتو موديل 2022 في مصر| صور

تعتبر السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 واحدة من أشهر سيارات السيدان شهرة وانتشارا في مصر، ودائما ما تتصدر محركات البحث عبر الأنترنت، ويرجع الفضل في ذلك لتصميمها الرياضي، وتجهيزاتها الداخلية، بالإضافة لتوفرها بالعديد من أنظمة الأمن والسلامة.

 

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