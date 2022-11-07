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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان تنعى طالبة الطب المتوفاة بحادث القطار حليمة عثمان

جامعة أسوان
جامعة أسوان

نعت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان  ، وجميع العاملين بجامعة أسوان وطلابها بالعزاء في وفاة الطالبة حليمة عثمان 19عام، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة أسوان من دولة السودان الشقيق التي وافتها المنية أمس خلال حادث قطار أسوان.

 

كما توجه الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي الفور إلى موقع الحادث عند مزلقان القطار أمام كلية الهندسة، مؤكداً على أنه تم التواصل مع شقيقها الأكبر الذي يعمل بالقاهرة والداها بالخرطوم لإنهاء وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الطالبة إلى مشرحة أسوان العمومية وتم التواصل مع القنصلية السودانية بأسوان تمهيداً لنقل الجثمان إلى مسقط رأسها بالسودان الشقيق لإجراء مراسم الدفن.

 

جامعة أسوان

وتتقدم إدارة جامعة أسوان بواجب العزاء لأهلها ولكليتها وزملائها، ونتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، وأن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويتقبلها في الشهداء ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

هذا وتحت شعار "سفراء ضد الفساد" اختتمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة فعاليات البرنامج القومى لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

 

فعاليات متنوعة

وكانت قد أقيمت الفعاليات بمدرسة المستقبل بمدرستى أسوان الثانوية بنات والتجريبية بمحافظة أسوان، بمشاركة 30 من طلائع المحافظة، وتم التدريب على أهم مبادئ البرنامج (الغش، الشائعات، العنف، التحرش، التأمين الإلكتروني)، تمهيدا للوصول لمرحلة المبادرات.

ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى تحقيق نتائج أفضل والحفاظ على الاستمرارية والاستدامة عن طريق كوادر حقيقة من الطلائع، وتنمية قدراتهم وتكوين شخصياتهم، وإعداد قيادات قادرة على إدارة أنفسهم ومجتمعاتهم.

كما يهدف إلى تنمية الوعي لدى النشء، وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية بالإضافة إلى السعي نحو التقدم والدفع بعجلة التنمية بالدولة المصرية. 

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