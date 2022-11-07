علاء عبدالعال يكشف حقيقة تدخل أحمد سمير في رحيله عن طلائع الجيش.. فيديو

قال علاء عبدالعال، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، إنه راضي عما قدمه خلال توليه القيادة الفنية لطلائع الجيش، كما أنه لم يقصر مع الفريق من الناحية الفنية.

وأضاف علاء عبدالعال، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفريق فقد العديد من العناصر الأساسية التي شاركت في الموسم الماضي.



وتابع: أن الطلائع كان ندًا قويًا للاتحاد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري المصري، ولكن الاتحاد استغل عامل الأرض والجمهور ، بجانب خبرات المدير الفني تمكن من قلب الطاولة على فريقه، مؤكدًا أن الاتحاد الموسم الحالي سيكون الحصان الأسود للدوري المصري.

وأوضح علاء عبدالعال، أن طلائع الجيش دائمًا ما يعاني من صعوبة حصد النقاط في بداية الدوري ووفقا لإحصائيات المواسم الماضية.

اعتراض احمد سمير..

ونفى حقيقة اعتراض أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، بسبب استبعاده، مؤكدًا أن رحيله لم يكن بسبب خلاف مع أحمد سمير بسبب استبداله، موضحًا أن قرار الإقالة لم يكن لسمير أي دخل فيه من قريب أو بعيد.

وأكد علاء عبدالعال، أن الموسم الحالي سيكون صعبا للغاية في ظل المستويات المتقاربة بين الأندية في الموسم الحالي.

وأشار علاء عبدالعال، إلى أن استمرارية الأندية على الصراع تكمن في «استقرار الفني والإداري، وجود ظهير جماهيري قوي، جلب صفقات قوية وعدم التفريط في القوائم الأساسي للفريق»، وهذه الأمور لا تتوفر في العديد من الأندية في الدوري المصري.

واستطرد علاء عبدالعال، أنه لم يتلقى أي عروض عقب رحيله من نادي طلائع الجيش، لافتًا إلى أن هناك بعض الاتصالات من الوكلاء لتولي القيادة الفنية لأسوان، مؤكدًا رفضه لتولي القيادة الفنية لأسوان بسبب طريقة رحيله في تجربته الأولى مع أسوان.

