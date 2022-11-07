عاجل
نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا لقائدى السيارات..الحبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه عقوبة تعطيل حركة المرور البحيرة .. مسن يستغيث بوزارة الصحة لعلاجه من "ورم فى المخ" أخبار التوك شو..أحمد موسى: 113 رئيساً وملكا في شرم الشيخ للمشاركة بقمة المناخ..أبو العينين: العاصمة الإدارية الجديدة تمثل 3 أضعاف القاهرة أخبار التعليم| استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها.. أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لمشروعات التخرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي: 

مشروب شائع.. كوب منه يوميا يحميك من الإصابة بالسكري

قد يساعدك  تناول الشاي على فقدان دهون البطن وتحسين الذاكرة وإعطاء بشرتك توهجًا صحيًا.

 بينما يفضل الكثير من الناس بدء يومهم بفنجان ساخن من القهوة ، فإن شرب بعض أنواع الشاي التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين قد يكون له تأثير أفضل. 

حتى لو كنت من محبي القهوة ، فإن تناول الشاي يوميًا له العديد من الفوائد الصحية التي قد تفكر في تغييرها.

خصوبتك في خطر.. عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد

عادات يومية شائعة يقوم بها الكثير منا قد تضر أكثر مما تنفع أبرزها النوم، على الجانب الأيمن وطريقة حمل الهاتف إليك مجموعة من العادات الأخرى وفقا لموقع برايت سايد:

الجميع يتجاهلها.. تعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

يعد  جفاف الفم هو علامة مبكرة على COVID فيروس كورونا الجديد، وعليك أن تنتبه للعناية بصحتك ، واستشارة طبيبك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار هذه العدوى للآخرين. 

ومع ذلك ، مع المتغيرات الأحدث للفيروس ، فإن الأعراض الشائعة والمهيمنة وكذلك الأعراض الأولية تتغير أيضًا.

بدون فرهدة ..وداعا لدهون البطن والأرداف للأبد في 3 أسابيع

هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك يمكنك بدون بأقل مجهود وبدون رجيم  قاسي لحرق دهون البطن والارداف  بكل سهولة وبدون حرمان بخطة رجيم سهلة إليك خطة رجيم لثلاثة أسابيع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى تساعد على  إنقاص الوزن  

الحق نفسك.. 3 أطعمة شهيرة يتناولها الملايين قد تؤدي إلى فقدان البصر

حذر خبراء التغذية  من  ثلاثة أطعمة شهيرة  قد تؤدي إلى فقدان البصر وضررالأوعية الدموية الدقيقة والحساسة التي تمد عينيك بالدم إليك أبرزها وفقا لموقع express

محبي القهوة جفاف الفم رجيم سريع نحت قوامك رجيم قاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

انهيار ملحوظ في أسعار النفط عالميا

موضوعات متعلقة

مشروب شائع.. كوب منه يوميا يحميك من الإصابة بالسكري

خصوبتك في خطر.. عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد

الجميع يتجاهلها.. تعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

بدون فرهدة ..وداعا لدهون البطن والأرداف للأبد في 3 أسابيع

الحق نفسك.. 3 أطعمة شهيرة يتناولها الملايين قد تؤدي إلى فقدان البصر

برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022: الأمور تتحول لصالحك

برج الثور.. حظك اليوم 4 نوفمبر 2022: فرصة جيدة

برج العذراء.. حظك اليوم 4 نوفمبر 2022.. مرض شخص عزيز عليك

ترشيحاتنا

الحكم على المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت .. اليوم

غيرت السماء للون الدم.. تفاصيل عاصفة جيومغناطيسية كادت تبيد الأرض

أخبار الفن| فنان شهير يهاجم عامل النظافة بواقعة كشري التحرير.. فيديو محذوف لـ عمر كمال وطليقة الفيشاوي

إكليل الجبل.. علاج سحري لأمراض السرطان والإمساك وقرحة المعدة فما هو؟

أرخص 5 سيارات دفع رباعي جديدة في عمان | صور

لقائدى السيارات..الحبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه عقوبة تعطيل حركة المرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

مشروب شائع.. كوب منه يوميا يحميك من الإصابة بالسكري

خصوبتك في خطر.. عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد

الجميع يتجاهلها.. تعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ