نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

قد يساعدك تناول الشاي على فقدان دهون البطن وتحسين الذاكرة وإعطاء بشرتك توهجًا صحيًا.

بينما يفضل الكثير من الناس بدء يومهم بفنجان ساخن من القهوة ، فإن شرب بعض أنواع الشاي التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين قد يكون له تأثير أفضل.

حتى لو كنت من محبي القهوة ، فإن تناول الشاي يوميًا له العديد من الفوائد الصحية التي قد تفكر في تغييرها.

عادات يومية شائعة يقوم بها الكثير منا قد تضر أكثر مما تنفع أبرزها النوم، على الجانب الأيمن وطريقة حمل الهاتف إليك مجموعة من العادات الأخرى وفقا لموقع برايت سايد:

يعد جفاف الفم هو علامة مبكرة على COVID فيروس كورونا الجديد، وعليك أن تنتبه للعناية بصحتك ، واستشارة طبيبك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار هذه العدوى للآخرين.

ومع ذلك ، مع المتغيرات الأحدث للفيروس ، فإن الأعراض الشائعة والمهيمنة وكذلك الأعراض الأولية تتغير أيضًا.

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حذر خبراء التغذية من ثلاثة أطعمة شهيرة قد تؤدي إلى فقدان البصر وضررالأوعية الدموية الدقيقة والحساسة التي تمد عينيك بالدم إليك أبرزها وفقا لموقع express