صحف الإمارات: قادة العالم يبدأون التوافد إلى قمة المناخ في شرم الشيخ.. أمريكا تدعو أوكرانيا للانفتاح على المحادثات مع روسيا.. والإمارات تلغي كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

ملك المغرب يعلن عن برنامج تنموي ضخم في بلاده

البرهان: الحوار الوطني قائم ولن نقبل بانهيار السودان

موسكو: خيرسون من دون كهرباء وماء بعد قصف خطوط الإمداد

أوكرانيا.. استعداد لانقطاع التيار الكهربائي ولهجمات جديدة على البنية التحتية



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من القضايا والأحداث على الساحة الدولية.

وتابعت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية مؤتمر المناخ "كوب27" المنعقد في مصر، حيث سلطت الضوء على توافد قادة العالم اعتباراً من، اليوم الاثنين، إلى شرم الشيخ لتعزيز تعهداتهم المناخية إزاء الاحترار الآخذ بالارتفاع ولتوفير دعم مالي للدول الفقيرة أكثر المتضررين من التغير المناخي.

وسيقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بمداخلات الاثنين والثلاثاء أمام المندوبين المجتمعين في شرم الشيخ في إطار كوب27.

تأتي هذه المداخلات على خلفية أزمات متعددة مترابطة حول العالم.

وهذه "الأزمة المتعددة الجوانب" قد تدفع بأزمة التغير المناخي إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات رغم أن تداعياتها المدمرة تجلت كثيرا العام 2022 مع فيضانات قاتلة وموجات قيظ وجفاف عاثت فسادا بالمحاصيل.

وقال سايمن ستييل مسؤول المناخ في الأمم المتحدة لدى الافتتاح الرسمي لكوب27 الاثنين "كل الأزمات مهمة لكن ما من أزمة لها تداعيات كبيرة" مثل الاحترار المناخي الذي ستُواصل عواقبه المدمرة "التفاقم".

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كورونا».

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «بالنسبة لتطبيق الحصن، سيقتصر استخدامه لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوص داخل الدولة وخارجها عند الطلب. وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة».

وأضافت: «نعلن اليوم عن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19».

وفيما يتعلق بالملف الأوكراني، نقلت الصحيفة تقريرا أمريكيا يشير إلى أن الولايات المتحدة تشجع أوكرانيا سراً على التلميح بالانفتاح على التفاوض مع روسيا، بعد أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن موسكو تصعد الحرب وليست راغبة بجدية في المشاركة في محادثات سلام.

وذكر تقرير صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر لم تذكر أسماءها أن طلب المسؤولين الأميركيين لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإنما محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ كييف على دعم دول أخرى.

وأضافت أن مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا أقروا بأن رفض الرئيس الأوكراني إجراء محادثات مع نظيره الروسي تسبب في قلق في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث تشعر تلك المناطق بأكبر تبعات للحرب على تكلفة الغذاء والوقود.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي لم تذكر اسمه قوله: «الإرهاق من تبعات الملف الأوكراني حقيقة واقعة بالنسبة لبعض شركائنا».

ووقع زيلينسكي مرسوما في الرابع من أكتوبر يعلن فيه أن آفاق أي محادثات أوكرانية مع بوتين «منعدمة» لكنه ترك الباب مفتوحاً لإجراء محادثات مع روسيا.

وفي صحيفة "الخليج"، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأحد، في خطابه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، عن برنامج تنموي بقيمة 77 مليار درهم مغربي للأقاليم الجنوبية.

وتابع: «على الصعيد الاقتصادي، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع في مجال تحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يخلق آلاف فرص العمل».

وتابع: «وفي المجال الفلاحي، تم توفير وتطوير أزيد من 6 آلاف هكتار بالداخلة وبوجدور ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب من أبناء المنطقة».

وأوضح: «كما شهد المجال الاجتماعي والثقافي عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين ودعم مبادرات التشغيل الذاتي والنهوض باللغة والثقافة، باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية الوطنية الموحدة».

وأشار العاهل المغربي إلى أن «مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا مشروع تنموي واستراتيجي لكل دول غرب القارة الإفريقية، وذلك لما يوفره من ضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية».

وفيما يخص ملف السودان، دعا رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الأحد، القوى الوطنية للتوافق وإكمال الفترة الانتقالية بتوافق لا يستثني أحداً، سوى حزب الرئيس المعزول عمر البشير.

ووجه تحذيراً إلى المؤتمر الوطني حزب الرئيس السابق عمر البشير وجماعة «الإخوان» من المساس بالجيش، مشيراً إلى أن الجيش لن يقف متفرجاً على انهيار البلاد بينما تستمر القوى السياسية في حواراتها.

وأكد أن الجيش لن يتخلى عن سلاحه ودوره في ضمان الأمن.

وأضاف البرهان، متحدثاً لجنود في قاعدة عسكرية شمالي الخرطوم، أن القوات السودانية تريد لثورة ديسمبر أن تكون ثورة حقيقية تلبي تطلعات الشعب. وجدد التأكيد على أن الجيش ليس له قبيلة أو جهة أو حزب ليدافع عنه خاصة «المؤتمر الوطني» ومنسوبي حزب البشير، الذين عليهم أن يكتفوا بالثلاثين عاماً التي مضت.

وفي صحيفة "الإمارات اليوم"، أعلنت السلطات الروسية في خيرسون، الواقعة في جنوب أوكرانيا، أن المدينة «من دون كهرباء وماء»، أمس، بعد غارة أوكرانية أصابت خطوط جهد عال، وأن سد كاخوفكا الاستراتيجي في منطقة خيرسون لحقت به «أضرار» جراء ضربة أوكرانية، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني يحشد عدداً كبيراً من الدبابات والعربات المدرعة على مشارف المنطقة.

وكتبت السلطات المعيّنة من موسكو في خيرسون، في بيان على تليغرام «نتيجة هجوم نظمه الجانب الأوكراني، تضررت ثلاثة أبراج إسمنتية تحمل خطوط جهد عال على محور بيريسلاف-كاخوفكا».

وأضافت «حالياً، لا توجد كهرباء ولا ماء في المدينة، وفي بعض أحياء المنطقة».

هذا هو أول انقطاع معلن للكهرباء والماء في خيرسون، التي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء هجومه في أوكرانيا.

وقال ممثل أجهزة الطوارئ في خيرسون إن «أكثر من 10 بلدات في المنطقة حالياً من دون كهرباء»، بحسب ما نقلته عنه وكالات أنباء روسية.

وبحسب الإدارة الإقليمية التي نصّبتها موسكو، تم إرسال فنيي كهرباء إلى موقع القصف «لإصلاح» البنية التحتية.

وفي صحيفة "البيان"، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن أوكرانيا تستعد لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية، بعد أن حث رئيس بلدية كييف السكان على الاستعداد لأسوأ سيناريو من خلال إعداد خطط طارئة لمغادرة المدينة والبقاء مع الأصدقاء أو الأسرة.

قال سيرجي كوفالينكو، الرئيس التنفيذي لشركة ياسنو، وهي مورد رئيسي للطاقة إلى العاصمة في صفحته على فيسبوك، إن البلاد تواجه عجزاً بنسبة 32% في إمدادات الكهرباء المتوقعة اليوم الاثنين.

ووصف الأمر بالقوة القاهرة.

في الوقت نفسه، نبهت سلطات الطاقة الوطنية إلى انقطاع مزمع في إمدادات الكهرباء، ولكنها أشارت أيضاً إلى احتمال تطبيق المزيد من القيود في العاصمة والمنطقة المحيطة بها، إضافة إلى ست مناطق أخرى في البلاد.