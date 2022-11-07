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رئيس التحرير
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برلمان

صحة الشيوخ: معالجة تأثيرات التغيرات المناخية يحتاج لتمويل عالمي ضخم

على مهران رئيس لجنة
على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

أعرب النائب الدكتورعلى مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، عن اعتزازه بالابهار الذي ظهرت عليه مدينة شرم  الشيخ المستضيفة لأكبر قمة للمناخ والتى يشارك بها 10 آلاف منظمة من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 مشاركا.

وقال رئيس  لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ فى بيان صحفى له أن انبهار  قيادات الأمم المتحدة والوفود المشاركة بالامكانيات وبروعة المدينة يزيد المصريين فخرا واعتزازا وثقة في قياداتهم السياسية.   

وأضاف النائب الدكتور على مهران ، أن انعقاد قمة المناخ في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز تاريخي ، خاصة وأن الحاضرين من قيادات وزعماء العالم بلغ نحو 110 ملوك ورؤساء دول ورؤساء حكومات.  

وشدد رئيس  لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،علي أن العالم يعول على هذه القمة في تحويل وعود الدول الكبرى إلى مشاريع ، لتخفيف حدة الانبعاث الحراري للالتزام ببنود الاتفاقية الأممية للمناخ التي  تضرر منها العالم أجمع.

وأكد رئيس  لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن قمة شرم ستكون نقلة في  تطبيق الاتفاقية على الأرض ، مشيرا إلى أن المشاريع  المقدمة لإنقاذ العالم تحتاج إلى تمويل ضخم ، موضحا أن تأثيرات التغيرات المناخية على الصحة العامة للبشر واضحة ،وتحتاج الى وقفة جادة من الدول التي تسببت في هذه الحالة ،لأن أي تأخير في تنفيذ بنودها والمشاريع المقدمة فيه خطر على البشرية كلها .

شرم الشيخ منظمات المجتمع المدني الأمم المتحدة قمة المناخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

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