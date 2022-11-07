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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد صورة الكرش.. قرار عاجل بشأن صالح جمعة في الإسماعيلي

صالح جمعة
صالح جمعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة خوان كارلوس جاريدو وضع برنامج تأهيلي قوي لصالح جمعة صانع ألعاب الفريق.

وظهر صالح جمعة بصورة توضح مدى زيادة وزنه بشكل كبير خلال مباراة الفريق أمس أمام الرباط والأنوار .

وتسببت صورة صالح جمعة في حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا نتيجة ظهور اللاعب زائد الوزن بشكل مبالغ فيه.

وينوي جاريدو خضوع صالح جمعة لبرنامج تأهيلي قوي للغاية خلال الفترة المقبلة من أجل إنقاص وزنه وتجهيزه للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلي، قاد الفريق أمس للفوز وديًا علي الرباط البورسعيدي، بهدفين نظيفين، سجلهما عبد الرحمن مجدي وحازم مرسي، وأشرك في المباراة على مدار شوطيها اللاعبين محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو لحراسة المرمى ومحمد دسوقي ونور الزمان الزموري وعماد حمدي وحمد النقاز وأحمد أيمن الصغير ومحمد مخلوف وعمر الوحش وصالح جمعة ومحمود الشبراوي ومصطفى فارس وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي وحازم مرسي وإياد العسقلاني وعصام صبحي ومحمد خليفة وياو أنور وعبد القادر كوليبالي، ومن المنتظر أن يحصل باقي أعضاء الفريق المقيدين بالقائمة على فرصة لخوض مواجهة مصر للتأمين التجريبية.

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