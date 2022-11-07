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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش مانع نقولها | رسالة غامضة بـ لفظ مفاجئ من شوبير .. شاهد

شوبير
شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير عبر صفحته على فيسبوك اليوم الإثنين: “مفيش مانع نقول كمان العبيط اهه”.

وفي سياق أخر كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب غياب ثنائي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” وزميله البرازيلي سافيو، عن تدريبات الفريق مساء أمس، الأحد.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج مع شوبير، إن غياب الثنائي عن تدريبات الأهلي جاء بسبب تعرضهما لنزلة برد.

وأكد شوبير حسب معلومته أن كهربا سيعود لتدريبات الأهلي غدا الثلاثاء.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم استمرت نصف ساعة؛ تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق، في حين أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أول أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب الفوز على الداخلية ٤-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية.

شوبير احمد شوبير كهربا سافيو الأهلى

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