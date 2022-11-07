أيمن صلاح : سيدات اليد في تحد صعب بالسنغال .. وثقتنا فيهن كبيرة

أكد أيمن صلاح المشرف علي منتخبات كرة اليد ورئيس بعثة منتخب السيدات في السنغال في بطولة افريقيا ان منتخبنا في مهمة صعبة في السنغال خلال منافسات بطولة افريقيا، التي تنطلق خلال الفترة من ٩ الي ١٩ من الشهر الجاري في دكار العاصمة السنغالية .

وأوضح أيمن صلاح ان ثقته كبيرة في بطلات مصر رغم صعوبة التحدي لكن في كل الأحوال هي بداية قوية وهن مستقبل كرة اليد .

وأضاف أن اتحاد اليد يبحث عن الريادة والتطوير دائما كعادته من اجل استمرار حصد البطولات بطموحهم نحو منصات التتويج ، والجميع يواصل العمل بشكل دائم وبكل حماس من اجل رفعة العلم المصري دائما.

وأشار إلى أن المنتخب تم إعداده بشكل مميز وخاض منافسات كبيرة قبل بطولة افريقيا مع منتخبات عالمية من اجل تجهيزه للمشاركة في بطولة افريقيا .

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية مع منتخبات تونس والكونغو وغينيا والمغرب.

وتضم المجموعة الاولي منتخبات انجولا والكونغو والرأس الأخضر والجزائر.

بينما تضم المجموعة الثالثة : الكاميرون والسنغال ومدغشقر وكوديفوار.

وكانت بعثة منتخبنا قد سافرت صباح اليوم إلى السنغال لخوض منافسات البطولة.