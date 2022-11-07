المتحدث باسم وزارة الخارجية: 62 ألف مشارك بقمة المناخ "COP 27"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد،" إن قمة المناخ "COP 27" تشهد مشاركة 62 ألف مشارك، وهذا الرقم بمثابة أكبر عدد مسجل بمؤتمرات المناخ؛ بما يؤكد مدى الاهتمام بقضايا المناخ، والدور الكبير الذي قامت به رئاسة المؤتمر".



وأضاف السفير أحمد أبو زيد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC":" نتعاون مع كافة الشركاء الدوليين بشأن مؤتمر المناخ وتم تحديد برنامج هذا المؤتمر من خلال بنود متعارف عليها، بالإضافة لفعاليات مختلفة سيتم تنظيمها على مدار أيام المؤتمر والموائد المستديرة".



وأشار إلى أن انعقاد قمة المناخ في مصر يعد بمثابة دفعة سياسية وإشارة البدء للاهتمام بقضايا بعينها مثل قضايا الأمن الغذائي والمائي والتحول نحو الهيدروجين الأخضر، وهناك تفهم دولي لأهمية توفير التمويل بوسائل مختلفة ومبتكرة للدول النامية.