سلبية مسحة منتخب الناشئين قبل مواجهة ليبيا

جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضعت لها بعثة منتخب مصر للناشئين المتواجدة حاليا فى الجزائر، سلبية ، قبل مواجهة ليبيا المقرر لها الثلاثاء المقبل في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

ويرأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.