شاهد لحظة استقبال السيسي لـ رئيس الوزراء البرتغالي في قمة المناخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا ، قبل انطلاق قمة المناخ "كوب 27"، في شرم الشيخ.

وسلطت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية الضوء على 8 جوانب وقضايا هامة يجب متابعتها عن كثب خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، والذي بدأت فعالياته اليوم الأحد وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأشارت بلومبرج في تقرير لها، أمس الأحد، إلى أنه رغم مواجهة العالم لتهديدات من الحرب وأزمة الطاقة وخطر الركود العالمي، إلا أن قضية تغير المناخ مازالت أحد القضايا المُلحة للغاية، خاصة وأن الحوادث الطبيعية الناتجة عن الطقس المتقلب أصابت العديد من دول العالم خلال الشهور الماضية، وهو ما يشير إلى ضرورة اتخاذ قادة العالم خطوات فورية خلال قمة شرم الشيخ.