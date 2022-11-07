الرئيس العراقي: مهتمون بتوسيع آفاق التعاون البناء مع تونس

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اهتمام بلاده بتوسيع آفاق التعاون البنّاء وتبادل الخبرات مع تونس في المجالات كافة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين برئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، وذلك على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ العالمي COP27 بمدينة (شرم الشيخ).



وأكدت رئيسة وزراء تونس - وفقا لوفقا لوكالة الأنباء العراقية - اهتمام بلادها بتقوية العلاقات القائمة مع العراق وتعزيز السبل الكفيلة للارتقاء بها، مقدمة تهانيها وتهاني الرئيس التونسي قيس سعيّد للرئيس العراقي؛ بمناسبة انتخابه، متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وللشعب العراقي الرفعة والتقدم.