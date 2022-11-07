بالاتفاق مع سموحة..إعادة تخصيص قطعة أرض بالعلمين الجديدة للنادى الأهلى

ألغت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصيص قطعة أرض بمساحة 43 فدان بمدينة العلمين الجديدة، بعد تخصيصها في وقت سابق لنادي سموحة الرياضي وإعادة تخصيصها للنادي الأهلي.

وحصل صدى البلد على نص الخطاب، الذى أرسلته هيئة المجتمعات العمرانية لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ، بتاريخ 30 أكتوبر، لالغاء التخصيص السابق لنادى سموحة وإعادة تخصيصها للنادى الأهلى.

وجاء نص الخطاب كالتالى...

بالإشارة إلى المذكرة المعروضة على مجلس إدارة الهيئة بشأن الطلب المقدم من النادي الأهلي للرياضة البدنية، حول طلب الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 43 فدان المتعامل عليها مع نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف الخطاب: بالعرض على مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 172 بتاريخ 29/9/2022؛ قرر أولا: إلغاء تخصيص قطعة الأرض بمساحة 43 فدان على طريق الـ(C) بمدينـة العلمين الجديدة والسابق تخصيصها لصالح نادي سموحة الرياضي، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقواعد المقررة بذات الشأن.

وإعفاء نادي سموحة الرياضي من تطبيق الفقرة السادسة الواردة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 145 بتاریخ 12/10/2020، في ضوء عدم طرح القطعة، وفقًا لآليات الموقع الإلكتروني.

تخصيص الأرض للنادي الأهلي

وجاؤ بالخطاب قرار بتخصيص قطعة الأرض بمساحة 43 فدان على طريق الـ (C) بمدينة العلمين الجديدة لصالح النادي الأهلي بذات الشروط والضوابط المالية الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 بتاریخ 12/10/2020، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقواعد المقررة بذات الشأن.

للأطلاع على الخطاب :

نص الخطاب



