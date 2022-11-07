اتحاد عمال مصر : هدفنا تكوين شخصية نقابية قادرة على زيادة الإنتاج

اختتمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية؛ اليوم الاثنين ؛فاعليات الدورة التدريبية لعمال الصناعات الغذائية ؛ تحت عنوان : دور العمال في “الجمهورية الجديدة”؛ وذلك في نسختها الثالثة بحضور 19 لجنة نقابية واكثر من 50 نقابي علي مستوي الشركات والمصانع التابعه للنقابة العامة.

وقد شهد اليوم الختامي مناقشة قانون العمل الجديد وحاضر فيه الدكتور محمد عيسي، وشرح بالتفصي أبرز المواد الواردة بالقانون ومقارنة مع القانون القديم؛ حيث تنص مواد القانون الجديد علي ايجاد علاقات متوازنه بين اطراف الانتاج تحفظ كل الحقوق والمكتسبات مع شرح تفصيلى لكيفية عمل مفاوضة جماعية.



وفي تصريحات علي هامش الدورة ؛ قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ رئيس النقابة: إن النقابة العامة كانت سباقة في عملية التثقيف العمالي حتي يكون لدينا قواعد عمالية علي درجة كبيرة من الوعي؛ وخلال الدورات التدريبية ؛ ركزنا علي القوانين التي تخدم العمال وهذه المرة سلطنا الضوء علي قضية التغيرات المناخية ودور مصر والقيادة السياسية في تنظيم قمة المناخ رقم 27 وهو الامر الذي يدعونا للفخر بمكانة مصر بين الدول العربية.

واضاف؛ لدينا هدف أساسي لتكوين شخصية نقابية قادرة علي دفع عجلة التنمية بما يعزز اليات الامان الوظيفي ويحقق أعلي معدلات الانتاج.

وجاء في التقرير الختامي للدورة أنه من الاهداف الاستراتيجية لاعداد الدورات التدريبية استنهاض وتأهيل الفكر العمالى بما يتناسب وضرورة مواصلة مساندة الدولة بزيادة الانتاج والعمل على وأد الاشاعات بالاصطفاف مع مؤسسات الوطن من أجل البناء والتعمير فى جمهورية جديدة قوامها تنمية وبناء الانسان؛ ومن المقرر مناقشة ورقة تقييم فاعليات الدورة التدريبية للوقوف على تحقيق الاستفادة الجيدة للمشاركين بها وكذا التعرف علي ارائهم حول المادة العلمية التي تم عرضها عليهم مع التوجيه بمناقشة مقترحاتهم من خلال خبراء الادارة و الحقل النقابى للاخذ والاستعانة بها فى الدورات المقبلة.

وفي هذا السياق؛ بعث المشاركين بالدورة التدريبية رسالة تقدير للقيادة السياسية مجددين دعمهم ومساندتهم للدولة من خلال زيادة الانتاج والعمل؛ ومعربين عن فخرهم بالتنظيم الرائع لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.



ومن جانب النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية فقد حرصت علي تكريم المشاركين بالدورة التدريبية ومنحهم شهادات تقدير مع التأكيد عليهم بضروره نقل المحتوى العلمي للقواعد العمالية بمختلف الشركات والمصانع التابعه للنقابة العامة.