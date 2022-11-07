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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد الغندور: الاتحاد السكندري يتفوق على الأهلي ويحتل صدارة الدوري

صدى البلد

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق أن الاتحاد السكندري هو المتصدر لجدول ترتيب الدوري الممتاز حتى الآن 

 

واضاف خالد الغندور في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم أن الاتحاد السكندري هو المتصدر علي الرغم من التساوي مع الأهلي في النقاط وفارق الأهداف. 

 

وتابع أن الدوري المصري يشهد هذا الموسم أمرًا “ غريبا جدا ” حيث بتساوي الأهلي والاتحاد في الأهداف المسجلة والمستقبلة ونفس عدد الأهداف. 

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وتابع أن الاتحاد السكندري يتميز أنه حصل علي بطاقتين صفراوين وبطاقة حمراء وحيدة، بينما حصل الأهلي على بطاقة حمراء و3 إنذارات ما يجعل زعيم الثغر يتفوق بقاعدة اللعب النظيف.

وتابع خالد الغندور أن الأمر أثار لغطا كبيرا؛ حيث حدث الأمر ذاته من قبل مع المنتخب الأول ونظيره الجزائري في كأس العرب والبطاقات الصفراء كانت المعيار بتحديد المتصدر والوصيف.

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