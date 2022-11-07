الرئيس : العالم أصبح مسرحًا للمعاناة الإنسانية ويجب تجاوز مرحلة الشعارات | فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن العالم يشهد كوارث مناخية تتزايد وتيرتها ، وحدتها بشكل غير مسبوق ، متابعا : " ما تلبث أن تنتهي كارثة إلا وأن تبدأ كارثة أخرى تخلف ضحايا وكوارث مادية بالمليارات " .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر المناخ " كوب 27 " بشرم الشيخ ، أن العالم أصبح مسرحا لعرض مستمر للمعاناة الإنسانية ، منوها أن البشرية تحتاج للوصول لاتفاق يتجاوز الشعارات والكلمات " .



وانطلقت أمس فعاليات قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ COP 27، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائدًا وزعيمًا ومسئولًا ورئيسًا.

