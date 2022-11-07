عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي: إجتماعات قمة المناخ تسعي لخلق بيئة نظيفة ومستدامة

صدى البلد

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بضيوف القمة العالمية للمناخ (COP -27)  بمدينة شرم الشيخ، قائلا:"مصر  بلدكم الثاني يرحب بكم".
وقال الرئيس السيسي ان إجتماعات قمة  cop 27  تسعي  لخلق بيئة نظيفة ومستدامة للعالم جمعا.

وتنطلق فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27)  بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وستشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخى،  وكلمة للرئيس السيسى،  يحدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية وتضمن العيش بشكل طبيعى وآمن بيئياً وصحياً على كوكب الأرض ولتستمر دورة الحياة فى العطاء والتنمية للبشرية كلها.

وتشهد الجلسة الافتتاحية كلمة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و التى سوف تستضيف قمة المناخ القادمة ( cop 28 ) ورئيس السنغال بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى وطفلة أوغندية ناشطة فى مجال المناخ ومسئول أمريكى ملهم فى مجال التغيرات المناخية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي ضيوف القمة العالمية للمناخ COP -27 شرم الشيخ الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

تعليق الإسماعيلي على "كرش" صالح جمعة.. تفاصيل

مستثمر جديد .. فرج عامر يفجر مفاجأة حول بيع نادى بيراميدز | تفاصيل

حبيب ابنة عمرو دياب يفاجئها بـ صور صادمة بينهما على إنستجرام ..شاهد

بسبب الأهلي وفاركو | شوبير يكشف عن طوارئ وأزمة في الزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل قادة العالم المشاركين بمؤتمر المناخ cop 27

ترشيحاتنا

قمة المناخ.. السيسي: يجب أن نتحمل مسؤوليتنا في أكثر قضايا العالم تأثيرا على البشر

في قمة المناخ | السيسي : العالم يطرح علينا أسئلة صعبة لكنها ضرورية

الرئيس السيسي: نعمل على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر

السيسي: إجتماعات قمة المناخ تسعي لخلق بيئة نظيفة ومستدامة

خالد الغندور: الاتحاد السكندري يتفوق على الأهلي ويحتل صدارة الدوري

الرئيس : العالم أصبح مسرحًا للمعاناة الإنسانية ويجب تجاوز مرحلة الشعارات | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 خطوات منزلية سحرية للتخلص من الشعر المجعد

بجنيه واحد.. وصفة مجربة وفعالة للتخلص من قشرة الشعر

المنقذ صاحب الأهداف المجنونة.. صلاح يعيد الانتصارات إلى ليفربول وكلوب يتغنى بلاعبه

كلمة صادمة | وصف من فيفي عبده لفنانة يقلب السوشيال .. وشاهد الرد

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ