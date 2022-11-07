بتروجت يتصدر المجموعة الرابعة في دوري تنس الطاولة للسيدات

تصدر فريق بتروجت لتنس الطاولة، المجموعة الرابعة في الدوري الممتاز "أ" للسيدات، بعد الفوز في المباريات الأربع على جميع منافسيه، في الجولة الأولى، ليتصدر المجموعة عن جدارة واستحقاق.



ونجح بتروجت في الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-0، على الرغم من امتلاك الدراويش لاعبه محترفه، وحقق الانتصار بنفس النتيجة على كل من المعادي الذي كان على رأس المجموعة، بالإضافة إلى القناة وهيئة الشبان العالمية بالإسماعيلية.



وقدم لاعبات بتروجت، مريم الضهيبي، ومروة الهضيبي، ونهى يسري، وهند فتحي، مستوى مميز في الجولة الأولى، وحققن الانتصار، في ظل وجود جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة ياسر صبحي المدير الفني، والمدرب العام عزت زغلول، والمدرب محمد فتحي.



ويتكون الدوري من 20 ناديا، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة 5 أندية، على أن يأتي على رأس كل مجموعة أصحاب المراكز الاربعه الأولى من الموسم الماضي الاهلى الزمالك جزيره الورد المعادى، ويصعد إلى دور الثمانية، أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربعة، بينما يلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث مباراة اقصائية لتحديد الرباعي المتمم للدور ربع النهائي.