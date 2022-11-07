مؤسسة بطرس غالي : ندعو لتوعية الطلبة والدارسين بأهمية مواجهة التغير المناخي

أكدت ليلى بهاء الدين المديرة التنفيذية لمؤسسة بطرس غالي للسلام و المعرفة، أن التوعية بقضايا البيئة، و التغير المناخي، من أهم الأمور في الدول حالياً، مضيفة أنه يتم القيام بمحاضرات للتوعية بصفة عامة عن الأمور التي تخص البيئة.

وأضافت ليلى بهاء الدين اثناء لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، بكاميرا فضائية " صدى البلد"، أن cop27، سوف تعلمنا تجارب الدول الأخرى، و أساليب التوعية ،مؤكدة أن مصر تولي أهمية كبيرة لمؤتمر المناخ، وأمور البيئة.

وتابعت:"ندعو مؤسسات الدولة المختلفة الاهتمام بأمر التغير المناخي وإقامة نشاط مع طلبة الجامعات كي يفهموا كيفية الاهتمام ببيئة نظيفة، لأن الدول الأفريقية هي التي تدفع التمن، رغم عدم ضلوعها في التسبب بالأضرار المناخية".