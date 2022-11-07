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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيسة حكومة تونس: العالم شهد تغيرات كثيرة فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية وكورونا

نجلاء بودن
نجلاء بودن

أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، أن العالم شهد تغيرات كثيرة فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، مع استمرار تداعيات فيروس كورونا وتفاقم التداعيات البيئية.

 

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السيسي في قمة المناخ: أنا مستعد للعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

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كوب 27.. فرصة أمام باكستان لمكافحة آثار تغير المناخ

 

وقالت نجلاء بودن في كلمتها بفعاليات انطلاق قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ: "لابد من تبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات في بناء البحوث والاستفادة من آليات التمويل الأخضر المتاح".

وتابعت نجلاء بودن: "تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية 2050 لتخفيض الكربون، وهذه الاستراتيجية تتأقلم مع المتغيرات المناخية لتكون بمثابة خارطة طريق للحد من اشكال الهشاشة وجعل جهود التأقلم رافدا من روافد النمو الاقتصادي والاجتماعي".

وأكملت نجلاء بودن: "أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تتطابق مع أهدافنا في تونس، ونجدد دعم تونس الكلي لها وانخراطها فيها لتحقيق الاستفادة المتبادلة واستشكاف فرص التمويل المبتكرة".

العالم تونس قمة المناخ اخبار التوك شو نجلاء بودن

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