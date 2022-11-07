رئيسة حكومة تونس: العالم شهد تغيرات كثيرة فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية وكورونا

أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، أن العالم شهد تغيرات كثيرة فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، مع استمرار تداعيات فيروس كورونا وتفاقم التداعيات البيئية.

وقالت نجلاء بودن في كلمتها بفعاليات انطلاق قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ: "لابد من تبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات في بناء البحوث والاستفادة من آليات التمويل الأخضر المتاح".

وتابعت نجلاء بودن: "تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية 2050 لتخفيض الكربون، وهذه الاستراتيجية تتأقلم مع المتغيرات المناخية لتكون بمثابة خارطة طريق للحد من اشكال الهشاشة وجعل جهود التأقلم رافدا من روافد النمو الاقتصادي والاجتماعي".

وأكملت نجلاء بودن: "أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تتطابق مع أهدافنا في تونس، ونجدد دعم تونس الكلي لها وانخراطها فيها لتحقيق الاستفادة المتبادلة واستشكاف فرص التمويل المبتكرة".