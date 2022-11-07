أستاذ مسالك بولية يوضح تفاصيل عملية تركيب الدعامة للعضو الذكري

كشف الدكتور صلاح زيدان أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلي والمسالك البولية، تفاصيل عملية الدعامة للعضو الذكري.



وأوضح خلال حواره ببرنامج "بنت البلد" مع الإعلامية نشوى مصطفى والمذاع على قناة "صدى البلد": "نلجأ لعملية الدعامة للعضو الذكري في حالة عدم استجابة المريض لكافة أنواع أدوية الانتصاب"، مضيفا: "فكرة الدعامة هي تدعيم العضو الذكري".



التعقيم الجيد

وأضاف: "عملية الدعامة سهلة وأساس نجاحها التعقيم الجيد، والمريض يخرج في نفس اليوم والأمر لا يستغرق أكثر من ساعتين".

وتابع: “هناك نوعان من الدعامة وكلاهما لا يختلفان في النتيجة واختيار نوع الدعامة يكون بالتنسيق مع المريض، مؤكدا أن الدعامة تحاكي الطبيعة بنفس الأداء”.

