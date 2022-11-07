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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحقيق مع 11 أسقفا فرنسيا بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال

أرشيفية
أرشيفية

قال رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، إنه يجري حاليًا التحقيق مع 11 أسقفًا فرنسيًا حاليًّا وسابقًا بتهمة الاعتداء الجنسي وارتكاب جرائم ضد الأطفال، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وكان من بين المتهمين بالقضية الشائكة، الكاردينال جان بيير ريكار - أسقف بوردو السابق - الذي كتب رسالة يعترف فيها بما أسماه أفعال "مستهجنة" ضد فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا قبل خمسة وثلاثين عامًا.

ويقول ريكار إنه يطلب من الفتاة أن تسامحه وإنه أمضى وقتًا طويلاً للعودة إلى الله والصلاة.

وقال رئيس مؤتمر الأساقفة إن المتهمين سيواجهون إما قضايا مدنية أو إجراءات تأديبية كنسية.

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