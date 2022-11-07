فيريرا يمنح عبد الغني راحة من مران الزمالك اليوم

حصل محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

ويعاني محمد عبد الغني من إصابة عضلية منذ مباراة الزمالك الأخيرة امام إنبي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الطبي بالزمالك منح محمد عبد الغني راحة من التدريبات الجماعية على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.