عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشريع مُقترح يُغرم الرئيس الأمريكي 50 ألف دولار حال إخلاله بالسجلات الرئاسية

الكونجرس
الكونجرس

تقدمت رئيسة لجنة الإشراف بمجلس النواب الأمريكي كارولين مالوني، اليوم "الاثنين" بمشروع قانون من شأنه إجبار الرئيس الأمريكي على تقديم شهادة سنوية تؤكد التزامهم بقوانين السجلات الفيدرالية، على أن يتم تغريم أي رئيس أمريكي يُخفق في التعامل مع الوثائق الرسمية بمبلغ قيمته 50 ألف دولار.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن التشريع الذي تقترحه مالوني سيشدد من العقوبات الموجودة بالفعل في قانون السجلات الرئاسية، والذي يحدد كيفية حفظ السجلات الرئاسية والحفاظ عليها من قبل هيئة الأرشيف الوطنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون المُقترح يأتي بعد طالبت مالوني، النائبة الديمقراطية بالكونجرس عن ولاية نيويورك، هيئة الأرشيف الوطنية بالسعي للحصول على شهادة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه أعاد كل السجلات الرئاسية التي كانت مُخزنة في منتجع مارلاجو، الذي يمتلكه ترامب، بعد أن أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أكثر من 10 آلاف وثيقة من المنتجع في أغسطس الماضي، بينها عدد لا حصر له من الوثائق السرية للغاية.

وقالت مالوني، في المذكرة المرفقة مع مشروع القانون، إن "ترامب هدد أمننا القومي عبر انتهاكاته لقانون السجلات الرئاسية، ومع استمرار التحقيق لكشف التأثير الكامل لهذا التصرف والضرر الذي تسبب فيه، فإنه من الواضح أن قوانينا تحتاج إلى إصلاح للحيال دون أي مخالفات مستقبلية".

وأضافت أن "قانون التصديق على السجلات الرئاسية هو خطوة منطقية تجاه زيادة حجم المسئولية والمحاسبة"، مشدةة على أن "السجلات الرئاسية مملوكة للشعب الأمريكي.. ويدين المسئولون البارزون في الحكومة للشعب الأمريكي الحفاظ على تلك الوثائق وليس إخفائها".

وأوضحت مالوني أن التشريع المقترح سيطالب الرئيس الأمريكي ونائبه كل عام بتقديم شهادة حول مدى التزامهم بقانون السجلات الرئاسية، وكذلك يتيح للمدعي العام تطبيق عقوبات مدنية تصل إلى غرامة 50 ألف دولار في حال أخفق الرئيس أو نائبه الالتزام ببنود القانون.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. تغطية خاصة

مفيش مانع نقولها | رسالة غامضة بـ لفظ مفاجئ من شوبير .. شاهد

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

بسبب الأهلي وفاركو | شوبير يكشف عن طوارئ وأزمة في الزمالك

بعد مغادرته شرم الشيخ.. ولي العهد السعودي يبعث برقية شكر للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

الوضع صعب.. أوكرانيا تكشف عن أزمة خطيرة بسبب الضربات الروسية

أبو العينين: كلمة الرئيس السيسي أوجزت ما يحيق بالعالم من مخاطر.. وطرحت حلًا سياسيًا حكيمًا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.. ومصر اليوم كانت الوجهة الأهم عالميًا

أحمد موسى: حرائق في بيوت جماعة الإخوان بسبب نجاح قمة المناخ.. فيديو

التحقيق مع 11 أسقفا فرنسيا بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال

ولي عهد البحرين يشيد بجهود الرئيس السيسي وما تشهده مصر من تطور

تعرف على موعد جراحة "ونش" الزمالك في إنجلترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. نرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

آخرهم نجلاء بدر وعنبة.. فنانون تعرضوا لكسر في القدم

للحديث عن سر اللوك الجديد.. نهلة سلامة في ضيافة "صدى البلد"

السر في دقيقتين | مفاجأة بشأن فيديو عمر كمال وطليقة الفيشاوي

فيديو

الشرق الأوسط الأخضر تستكمل مسيرتها من شرم الشيخ ودعم ضخم من ولي العهد السعودي

ردود فعل واسعة عقب تصريحات الرئيس عن وقف الحرب الروسية الأوكرانية ..تغطية خاصة

فيفي عبده وزينب غريب وقصة تعليق أثار الجدل على مواقع التواصل "فيديوجراف"

أجواء القاعة الرئيسية.. السيسي يستقبل قادة الدول المشاركة بقمة المناخ.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ