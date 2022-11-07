الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا رياديا في ملف التغيرات المناخية.. فيديو

أكد ساميويل وريبرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن مؤتمر المناخ في مصر، هام جدا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشكر مصر على هذا التنظيم، فمصر تلعب دورا رياديا في ملف التغيرات المناخية.

وقال ساميويل وريبرج، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن وجود مصر في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط هام، مؤكدا أنه رأيينا منذ سنوات استثمارات ضخمة في الطاقة البديلة، منها “الطاقة الشمسية والرياح”.

وتابع المتحدث الإقليمي بأسم الخارجية الأمريكية، أن هناك شركات أمريكية تستثمر في مصر، مؤكداأن هناك تنسيق بين الحكومتين المصرية والأمريكية، مؤكدا أن مصر تلعب دور هام في التصدي للتغيرات المناخية.

اتمنى أن تنال مردودها

وأشار ساميويل وريبرج إلى أن الولايات المتحدة الامريكية، كانت تفضل المسار الدبلوماسي في الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن دعوة الرئيس السيسي اليوم، اتمنى أن تنال مردودها، وأن يتوقف بوتين في حربه ضد أوكرانيا، لأن تلك الحرب تؤثر على الأمن الغذائي والطاقة في العالم.