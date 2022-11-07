عماد الدين حسين: المناخ قضية حقيقية تؤثر في دول العالم أجمع

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إنّ مصر محور الأحداث العالمية في الفترة الأخيرة بسبب قمة المناخ cop 27، إذ أنها القمة الأكثر تأثيرا في العالم كله، وهي أهم بكثير من قمم كثيرة تعقدها الأمم المتحدة.

وأضاف "حسين"، في مداخلة هاتفية، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "ما يحدث اليوم، هو أن نحو 40 ألف شخص من 197 دولة و4 آلاف صحفي يشاركون في هذه القمة، إذ أننا بصدد قضية حقيقية تؤثر في العالم أجمع وهي قضية المناخ".

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مصر دولة حضارية كبرى ومؤثرة منذ قديم الزمان، كما أن شرم الشيخ اكتسبت قيمة كبرى وتستحق كل التقدير، إذ أنها كانت عاصمة المؤتمرات، وأصبحت مدينة شاملة يمكنها احتضان أكبر الفعاليات العالمية.

وأردف: "نرجو أن يحقق هذا المؤتمر المستهدف، إذ أننا بصدد مؤتمر دولي، هو حصيلة نقاش وجهد وتفاوض وشد وجذب ولوبيات وتكتلات في العالم كله، من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة".