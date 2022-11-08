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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

محمد صلاح
محمد صلاح

ثأر وانتقام ومواجهة نارية.. هذا عنوان لقاء ليفربول وريال مدريد، فـ محمد صلاح ينتظر هذا اللقاء من أجل الثأر لنفسه ولفريقه ولإصابته الشهيرة أمام الريال من راموس.

حان وقت الانتقام .. أرقام صادمة لـ محمد صلاح أمام ريال مدريد

5 هزائم وتعادل وحيد

وتعتبر مواجهة ريال مدريد تحديًا خاصًا لـ محمد صلاح الذي فشل في تحقيق الفوز على الملكي خلال 6 مناسبات بقميصي روما وليفربول. 

محمد صلاح خسر 5 مقابلات تعادل وحيد، وسجل محمد صلاح هدفا واحدا أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، وجاء في ربع نهائي دوري الأبطال، موسم 2020-2021، في لقاء الذهاب الذي حسمه الملكي لصالحه بثلاثية مقابل هدف. 

وخسر محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية أمام ريال مدريد بعد الهزيمة في المباراة النهائية بهدف دون رد.

ولمتابعة المزيد حول مواجهة ليفربول وريال مدريد وطموحات محمد صلاح .. تابع الفيديو جراف التالي:

ليفربول وريال مدريد محمد صلاح راموس خسر 5 مقابلات تعادل وحيد هدفا واحدا أمام ريال مدريد دوري الابطال الهزيمة في المباراة النهائية

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