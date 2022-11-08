الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

ثأر وانتقام ومواجهة نارية.. هذا عنوان لقاء ليفربول وريال مدريد، فـ محمد صلاح ينتظر هذا اللقاء من أجل الثأر لنفسه ولفريقه ولإصابته الشهيرة أمام الريال من راموس.

5 هزائم وتعادل وحيد

وتعتبر مواجهة ريال مدريد تحديًا خاصًا لـ محمد صلاح الذي فشل في تحقيق الفوز على الملكي خلال 6 مناسبات بقميصي روما وليفربول.

محمد صلاح خسر 5 مقابلات تعادل وحيد، وسجل محمد صلاح هدفا واحدا أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، وجاء في ربع نهائي دوري الأبطال، موسم 2020-2021، في لقاء الذهاب الذي حسمه الملكي لصالحه بثلاثية مقابل هدف.

وخسر محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية أمام ريال مدريد بعد الهزيمة في المباراة النهائية بهدف دون رد.

ولمتابعة المزيد حول مواجهة ليفربول وريال مدريد وطموحات محمد صلاح .. تابع الفيديو جراف التالي: