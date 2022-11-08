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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لا تتخطى 250 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك لمتوسطي الدخل

5 سيارات أوتوماتيك
5 سيارات أوتوماتيك لمتوسطي الدخل

يقدم داخل السوق المصري للسيارات المستعملة إصدارات مختلفة من السيارات، حيث تناسب هذه الطرازات أذواق ودخول المواطنين المصريين، وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بأقل تكلفة بفضل استهلاكها المنخفض للوقود وتوافر قطع غيارها .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ  5 سيارات لمتوسطي الدخل لمتوسطي الدخل في مصر :

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1-هيونداي افانتي موديل 2002

تحتوي سيارة هيونداي افانتي موديل 2002 علي محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الذهبي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 195 الف كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بها دهانات خارجية عدا السقف والشنطة والكابوت.

هيونداي افانتي موديل 2002

تقدم سيارة هيونداي افانتي موديل 2002 بسعر 168 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2-بى واى دى L3 موديل 2017

تمتلك سيارة بى واى دى L3 موديل 2017 محرك سعة 1500 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الرمادي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 179999 ألف كم، ولا يوجد بها اى دهانات، وبها رخصة سارية حتي عام 2023.

بى واى دى L3 موديل 2017

تعرض سيارة بى واى دى L3 موديل 2017  للبيع بسعر 185 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3-ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

زودت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 بمحرك سعة 1600 سي سي، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 199999 ألف كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية، وتحتوي علي جنوط سبور، ووسائد هوائية، وABS.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

يصل سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 إلي 210 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4-شيفروليه اوبترا موديل 2010

تستمد سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأسود، وقامت السيارة بقطع مسافة 60 الف كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات خارجية أو داخلية إلا بدائر الرفرف الأمامي للتجميل، وتحتوي السيارة علي تكيف، وفوانيس ضباب زينون، وسبويلر، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وسنتر لوك، وريموت اصلي، وكاسيت، وشاشة، ومرايات جانبية كهربائية.

شيفروليه اوبترا موديل 2010

تأتي سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2010 بسعر 235 الف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

5-جاك إس 2 موديل 2019

تظهر سيارة جاك إس 2 موديل 2019 بمحرك سعة 1500 سي سي، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 88 ألف كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، وتحتوي السيارة علي  مقود متعدد الاستخدام، ومثبت سرعه، وكاسيت، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات "فبريقة".

جاك إس 2 موديل 2019

تتوافر سيارة جاك إس 2 موديل 2019  بسعر 249 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .
 

هيونداي افانتي موديل 2002 بى واى دى L3 موديل 2017 ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 شيفرولية اوبترا موديل 2010 جاك إس 2 موديل 2019

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