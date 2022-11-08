سعر عيار 18 اليوم 8- 11- 2022

سجل متوسط سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8-11-2022؛ حوالي 1046 جنيها للبيع و 1051 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من عيار 18 .

وقال تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في سعر المشغولات الذهبية، أن سعر الذهب قد استقر بداية تعاملات اليوم بدون أي تغيير علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

وذكرت تقارير اقتصادية أن سعر أشهر أعيرة الذهب تداولا في أسواق المشغولات الذهبية، قد تراجع أمس للمرة الأولي منذ أسبوعين ليسجل 3 جنيهات انخفاضا في المتوسط.

عيار 21

سجل أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 نحو 1220 جنيها للبيع و 1226 جنيها للشراء.



عيار 24

بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 حوالي 1394 جنيها للبيع و 1401 جنيها للشراء

عيار 14



وسجل سعر عيار 14 نحو 813 جنيها للبيع و 817 جنيها للشراء

اهتمام بصناعة الذهب



وكشف تقرير صادر عن شعبة المشغولات الذهبية عن وجود اهتمام لدي الدولة مؤخرًا بتطوير قطاع الذهب، والإعلان عن إنشاء واحدة من كبرى مدن الذهب في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء مصفاة لتنقية وتكرير الذهب المستخرج

وتهتم وزارة البترول والثروة بملق التعدين وزيادة الشركات ومناطق الاستخراج وكذلك التدريب والتأهيل من خلال إنشاء مدرسة ثانوية متخصصة بالتكنولوجية التطبيقية في مجال الذهب والمجوهرات.



سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9760 جنيها للبيع و 9808 جنيها للشراء

الذهب والمستهلكون؟



يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.4 مليون جنيه للبيع و 1.401 مليون جنيه للشراء

المصنعية والذهب

تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

تصل تسعيرة المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد.

وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري، والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 43.4 ألف جنيه للبيع و 43.6 ألف جنيه للشراء





المخاطبون بسداد رد الضريبية



ووفقا لتقارير فإن المخاطبون برد ضريبة الدمغة هم لتجار خصوصا و أن سعر الضريبة ثابت منذ سنة تسدد عند الإنتاج،بحسب شعبة الذهب بالإتحاد العام للغرف التجارية.

وذكرت الشعبة سعر رد الضريبة من الذهب يبغ 10% من إجمالي المصنعية والتي تساوي ما بين 70 قرشا بحد أقصي للجرام الواحد، حيث من الطبيعي أن ترتفع تسعيرة المعدن الأصفر بعد تصاعد أزمة روسيا وأوكرانيا.

تحديات القطاع

و تراجع معدلات الانتاج إنتاج مصر في العام الحالي، متأثرة بإنخفاض حجم المبيعات، وتوجه الطلب للسبائك والجينهات بغرض الاستثمار، مع ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية لمستويات تاريخية، وهو يجعل القطاع يحتاج لزيادة معدلات الانتاج والتصدير والعمل علي إزالة كافة العوائق التي يشهدها في الوقت الحالي بما يسمح بتطوير السوق حاليا، والعمل علي إلغاء رسوم التثمين على تصدير المشغولات الذهبية، يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على زيادة حجم الإنتاج، والمبيعات، بجانب زيادة فرص العمل، وتوفير موارد للدولة من عائدات التصدير.



ويؤثر ذلك التراجع علي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين يعد أبرز مشاكل السوق الحالية، لأنها المحرك الاساسى للعرض والطلب.

مدينة الذهب

وتركز الحكومة ممثلة في وزارة التموين علي إنشاء مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يساعد في عودة ريادة مصر لصناعة الذهب في المنطقة العربية، حيث ستكون المدينة الجديدة علي مساحة 150 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لاستراتيجية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المدن المتخصصة مثل مدينة الأثاث وغيرها،بما يساعد علي توطين الذهب عالميا في مصر