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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير ناصر كامل: مؤتمر المناخ أكبر حدث عالمي يضم كافة الأطراف الفاعلة..فيديو

السفير ناصر كامل،
السفير ناصر كامل، الأمين العام لاتحاد من اجل المتوسط

أكد السفير ناصر كامل، الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط، أن مؤتمر المناخ أكبر حدث عالم يتشارو به كافة الأطراف الفاعلة لمواجهة التغيرات المناخية.

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وقال ناصر كامل، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن 
عدد حرائق الغابات التي هدتها منطقة المتوسط غير مسبوق، مؤكدا أن ذلك تم نتيجة إرتفاع درجات الحرارة في عدد من الدول.

 

وتابع  الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط، أن العالم كله يواجه تحديات بيئية، مؤكدا أنه يجب العمل على حلها، من خلال قمة المناخ كوب 27.

 

منطقة المتوسط

وأشار ناصر كامل إلى أن  منطقة المتوسط تشهد حرائق غابات، مؤكدا أنه تأثرت بشكل كبيرة نتيجة التغيرات المناخية .
 

السفير ناصر كامل درجات الحرارة حرائق الغابات التغيرات المناخية درجات الحرارة

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