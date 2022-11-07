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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: بوتين لا يخطط للمشاركة في قمة شرق آسيا

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم المشاركة في قمة دول شرق آسيا، المقرر عقدها هذا الشهر في كمبوديا.

وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن الرئيس الروسي لا يخطط لهذه الرحلة".

وكان مساعد بوتين يوري أوشاكوف قد صرح في سبتمبر الماضي بأن الرئيس الروسي خطط لإلقاء كلمات في عدة قمم، بما فيها قمة شرق آسيا، حيث شارك الرئيس في قمة شرق آسيا 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وفي أكتوبر2021، شارك في قمة شرق آسيا السادسة عشرة التي استضافتها بروناي، أيضًا عبر الفيديو كونفرنس.

وتعد قمة شرق آسيا مكانًا للحوار الاستراتيجي بين قادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن مجموعة واسعة من القضايا على المسرح الإقليمي، وتم تأسيسها في 2005 لتعزيز التعاون بين أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان". 

من ناحية أخرى، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، على أن الغرب يتعين عليه إقامة العدل على نفسه أولًا، ردًا منها على اقتراح جمهورية التشيك بإنشاء محكمة دولية خاصة في جرائم حرب يُزعم ارتكابها في أوكرانيا.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا، كما بدأت روسيا عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وفي سياق آخر، أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن قلق موسكو حيال التصعيد في كوسوفو، متهمة الغرب بدفع الأوضاع نحو صراع مفتوح، دون الإقدام على فعل أي شيء لوقف الاستفزازات التي ترتكبها كوسوفو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نشعر بالقلق إزاء تفاقم الوضع في كوسوفو.

وأشارت زاخاروفا إلى أن التصعيد الحالي يتحول إلى وضع يكون فيه الاتحاد الأوروبي، الذي فوضته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوسط في الحوار بين صربيا وكوسوفو، إما غير راغب أو غير قادر على حل المشكلة".

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