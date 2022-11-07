وزير الخارجية العراقي يشكل فريقا للتحقيق في مقتل المواطن الأمريكي ببغداد

قالت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، بأن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، شكل فريقا للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي ببغداد.

وأضافت المصادر أن الفريق يضم قادة كبار من وكالة الاستخبارات الاتحادية. ولم تصدر حتى الآن السفارة الأمريكية في بغداد أي بيان بشأن الحادثة.

وأفادت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، بأن مسلحين اغتالوا أمريكيا وسط بغداد.

وذكرت المصادر، أن مسلحين مجهولين اغتالوا مواطنا أمريكيا في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المواطن الأمريكي يعمل مدرسا للغة الإنجليزية في إحدى مراكز تعليم اللغات.

وقالت تقارير، إن المواطن الأمريكي يدعى "ستيفن إدوارد ترول" 45 عاما، وتم إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء قيادته لمركبته في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وجرى نقل جثة القتيل إلى مستشفى في حي الكرادة في بغداد، فيما أشار تقرير مبدئي صادر عن المستشفى إلى أنه توفي بسبب رصاصة، وفق ما نقلته رويترز.

ولم تعلن الشرطة العراقية عن أي تفاصيل تخص الحادث أو ملابساته.