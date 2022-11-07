عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنفس الصورة من عام 1996 ..أميرة فتحى تكشف عن جمالها الطبيعى

اميرة فتحى
اميرة فتحى

شاركت الفنانة أميرة فتحي متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع تبادل الصور  والفيديوهات "إنستجرام" .


ظهرت أميرة فتحي وهي تستعرض رشاقتها وجمالها بصورة من عام 1996 خلال ظهورها بفيلم صعيدى فى الجامعه الامريكيا، و عام 2022 بنفس الملابس والمكياج وتسريحة الشعر ، وهو ما ابرز جمالها الحقيقى وصغر سنها .


 


طرحت الفنانة أميرة فتحي فى ديسمبر الماضي عبر موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة ، والتى تعود من خلالها الى مجالالغناء بعد غايب سنوات طويلة . 

 الأغنية التى طرحتها أميرة فتحي تحمل أسم “  انا مبتعوضش ” وهى من كلمات محمود كامل ، الحان : حسن سراج  ،توزيع : محمود شابوري


وحلت الفنانة أميرة فتحي ضيفة على موقع صدى البلد، وذلك بعد عودتها للساحة الفنية بعد سنوات من الغياب، وتحدثت عن تفاصيل أحد أعمالها السينمائية " فيلم أولها حلو، والصعوبات التى واجهتها في العمل.


كما تطرقت أميرة فتحي للحديث عن أغرب المواقف التى تعرضت لها، وتفاصيل أعمالها الغنائية، واستعادت معناذكرياتها في كليب "افرض" الذى ظهرت فيه كموديل مع المطرب حكيم.


فيلم أولها حلو من بطولة أميرة فتحي ، حمزة العيلى، دراين حداد، سهام جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى منالفنانين وتأليف وإخراج حازم متولى، وتجسد فيه أميرة دور مترجمة إيطالية، ويتعرض الفيلم لطبيعة العلاقة بين الرجلوالمرأة، وانعكاس استهتار الشباب على الفتيات فيما يخص العلاقات العاطفية.

أميرة فتحي الفنانة أميرة فتحي اميرة فتحى بنفس اطلالتها من عام 1996

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..شيرين عبد الوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسا سويا بفيلا بالتجمع الخامس

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

هدوء يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. تغطية خاصة

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

موضوعات متعلقة

فستان قصير..رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

ترشيحاتنا

من الجزائر لشرم الشيخ.. كيف استحوذ المناخ على اهتمام قادة الدول؟

عفاف شعيب: لم أهاجم حلا شيحا وشهيرة وسهير رمزي بسبب خلعهن حجابهم..فيديو

الأمم المتحدة: عدد سكان الأرض يصل لـ 8 مليارات الأسبوع المقبل

سوق المستعمل| دايهاتسو شاريد أوتوماتيك بـ 45 ألف جنيه

نفسي اقعد في البيت وتعولني امرأة.. محمد التاجي: مش مع رضوى الشربينى

كذب وخداع.. البيت الأبيض يوجه اتهامات خطيرة لـ ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سحلها وهى حامل..صور لـ البلوجر آمال مع زوجها بعد عودتهم

بنفس الصورة من عام 1996 ..أميرة فتحى تكشف عن جمالها الطبيعى

بعد ضربها وعودتها له.. 10 صور للبلوجر آمال أبو المجد قبل الشهرة

Cop27.. قطر تعرض مجسمات ستادات كأس العالم 2022 في مؤتمر المناخ

فيديو

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

نهلة سلامة: زيجاتي الأربعة فاشلة واستعد للخامسة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ