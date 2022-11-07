بنفس الصورة من عام 1996 ..أميرة فتحى تكشف عن جمالها الطبيعى

شاركت الفنانة أميرة فتحي متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



ظهرت أميرة فتحي وهي تستعرض رشاقتها وجمالها بصورة من عام 1996 خلال ظهورها بفيلم صعيدى فى الجامعه الامريكيا، و عام 2022 بنفس الملابس والمكياج وتسريحة الشعر ، وهو ما ابرز جمالها الحقيقى وصغر سنها .







طرحت الفنانة أميرة فتحي فى ديسمبر الماضي عبر موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة ، والتى تعود من خلالها الى مجالالغناء بعد غايب سنوات طويلة .

الأغنية التى طرحتها أميرة فتحي تحمل أسم “ انا مبتعوضش ” وهى من كلمات محمود كامل ، الحان : حسن سراج ،توزيع : محمود شابوري



وحلت الفنانة أميرة فتحي ضيفة على موقع صدى البلد، وذلك بعد عودتها للساحة الفنية بعد سنوات من الغياب، وتحدثت عن تفاصيل أحد أعمالها السينمائية " فيلم أولها حلو، والصعوبات التى واجهتها في العمل.



كما تطرقت أميرة فتحي للحديث عن أغرب المواقف التى تعرضت لها، وتفاصيل أعمالها الغنائية، واستعادت معناذكرياتها في كليب "افرض" الذى ظهرت فيه كموديل مع المطرب حكيم.



فيلم أولها حلو من بطولة أميرة فتحي ، حمزة العيلى، دراين حداد، سهام جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى منالفنانين وتأليف وإخراج حازم متولى، وتجسد فيه أميرة دور مترجمة إيطالية، ويتعرض الفيلم لطبيعة العلاقة بين الرجلوالمرأة، وانعكاس استهتار الشباب على الفتيات فيما يخص العلاقات العاطفية.