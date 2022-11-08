عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمعنا العالم .. أحمد العنزي يشارك بأغنية جديدة في افتتاح مونديال قطر

أحمد العنزي
أحمد العنزي

يشارك الفنان أحمد العنزي بأغنية جديدة في افتتاح مونديال قطر 2022 بعد أيام معدودة.

وبدأ أحمد العنزي التحضير للأغنية التي يتعاون فيها مع شعراء كبار، وستحمل اسم" جمعنا العالم ".

أحمد العنزي ينتهي من تحضيرات أغنية كاس الخليج

انتهى الفنان أحمد العنزي، من تحضيرات أغنية بطولة كأس الخليج لكرة القدم، «خليجي 25»، التي تقام في العراق بمدينة البصرة، يناير 2023.

وأعرب «العنزي» عن سعادته باختياره لتقديم أغنية افتتاح بطولة كأس الخليج، مؤكدا أن التحضير لم يأخذ وقتا طويلا، كاشفا عن أن الأغنية ستكون عن دور الشباب في المجتمعات وكيفية مساهمتهم في الارتقاء بأوطانهم.

أحمد العنزي يطرح أغنية وطنية للسعودية
وقدم أحمد العنزي، أغنية وطنية للمملكة العربية السعودية بعنوان «وطني الرياض»، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 سبتمبر  من كل عام.

تفاصيل أغنية «وطني الرياض»:

وأضاف «العنزي» خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن الأغنية تستعرض أبرز المناطق والمعالم التاريخية بالسعودية، وستكون مزيجًا بين الماضي والحاضر، احتفالاً بتوحيد نجد والحجاز عام 1932.

وأشار إلى أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، له طقوس خاصة، ويشتهر بالأغاني الوطنية والألعاب النارية، والمسيرات المكتظة بالعوامات التي تعرض أبرز معالم كل منطقة، والموسيقى والأزياء التقليدية، والأعلام السعودية التي تملأ الشوارع، منوهاً بأن هذه المناسبة تشهد أيضاً فعاليات ثقافية خاصة، ويتجلى الفخر الوطني في كل مكان، بدءًا من الناس الذين يزينون سياراتهم ومنازلهم إلى المباني المضاءة باللون الأخضر لهذا اليوم.

أحمد العنزي افتتاح مونديال قطر مونديال قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسان سويا داخل فيلا بالتجمع الخامس

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

الحق قبل الغلق.. شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

اللهم اشفي وعافي.. أول تعليق من مديحة حمدي بعد عملية المرارة

جنات تطرح أغنية يا بختي بيه عبر يوتيوب.. فيديو

15 حفلة للفرقة القومية للفنون الشعبية على مسرح البالون

آخرهم نجلاء بدر وعنبة.. فنانون تعرضوا لكسر في القدم

مع السلامة يا كبيرة .. وفاة عمة المطربة أمينة

إنقاذ عينه من الانفصال.. المخرج عمر عبدالعزيز يجري عملية جراحية خطيرة

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

ترشيحاتنا

قرأ الفاتحة.. الحقيقة والتفاصيل الكاملة حول اعتناق دروجبا الإسلام

سعر عيار 14 اليوم 8-11-2022

لا حداد فوق ثلاث| فما حكم عمل الأربعين للميت؟.. علي جمعة يجيب

سفير مصر لدى إنجلترا يقيم مأدبة عشاء على شرف وزير السياحة والآثار

قمر يفجر مفاجأة: مريم مصطفى ودعاء محمد غير مقيدتين بالأهلي أو الزمالك

وزير السياحة والآثار من لندن: المقصد المصري فريد.. ويُمكِّن السائحين من تجربة ثرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ