عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كذب وخداع.. البيت الأبيض يوجه اتهامات خطيرة لـ ترامب

كذب وخداع.. البيت
كذب وخداع.. البيت الأبيض يوجه اتهامات خطيرة لـ ترامب

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الإثنين، ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الديمقراطيين الأمريكيين يضطهدون خصومهم السياسيين ووصفتها بأنها أكاذيب.

وقالت كارين جان بيير، ردا على سؤال حول رد فعل البيت الأبيض على تصريحات ترامب بشأن استهداف الديمقراطيين الأمريكيين خصومهم السياسيين: "هذا ليس صحيحا بالتأكيد.. هذا خداع وكذب".

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق مرارًا الإدارة الحالية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثًا عن اضطهاد نفسه لأسباب سياسية.

ترامب يستعد للإعلان رسميا عن ترشحه لرئاسة أمريكا

هل يهدد فوز الحزب الجمهوري دعم أمريكا لـ أوكرانيا؟.. البيت الأبيض يجيب

وفي وقت ساق من اليوم، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "يناقش بنشاط" إمكانية الإعلان رسميًا عن مشاركته في انتخابات 2024 في تجمع حاشد لمؤيديه يوم الاثنين.

ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، يريد ترامب أن يثني على نفسه مسبقًا بفوز الحزب الجمهوري المتوقع بعد نتائج انتخابات الكونجرس المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء. 

وذكرت “سي إن إن” أن "ترامب يناقش بنشاط إمكانية الإعلان عن ترشحه للرئاسة في عام 2024 خلال تجمعه في ولاية أوهايو".

وكان من المتوقع في السابق أن يصدر ترامب إعلانًا رسميًا بعد انتخابات التجديد النصفي، ولكن قبل نهاية نوفمبر.

وينتخب الأمريكيون، غدا الثلاثاء، مجلس النواب بأكمله وثلث أعضاء الكونجرس. 

وتوقعت استطلاعات الرأي نجاح الحزب الجمهوري، الذين كانوا أقلية في كلا المجلسين خلال العامين الماضيين.

أمريكا ترامب البيت الأبيض جو بايدن أوكرانيا الحزب الجمهوري بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..شيرين عبد الوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسا سويا بفيلا بالتجمع الخامس

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

هدوء يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. تغطية خاصة

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

موضوعات متعلقة

ماكرون يدعم استئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

في اتصال هاتفي.. نتنياهو يقدم وعدا خاصا لـ زيلينسكي

بعد محاكاة كوريا الشمالية.. هل تستطيع أمريكا التصدي لهجوم نووي؟

حرب تجارية.. قادة أوروبا يصعدون لهجتهم ضد أمريكا

أزمة خطيرة.. استطلاع يكشف معاناة الألمان في الشتاء

البيت الأبيض يعلق على الاعترافات الروسية بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية

إعلام أمريكي يكشف عن خطط أوكرانيا للاستيلاء على شبة جزيرة القرم

لأول مرة.. أسير أوكراني يكشف خطط كييف لضرب أراضي روسيا

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تنفي أرسال أسلحة إلى روسيا وتصفها "بالمحاولة العدائية"

خطورة الهجرة غير الشرعية.. دار الإفتاء تكشف مفاسدها

الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا رياديا في قضايا المناخ ونشكرها على تنظيم COP27

بعد عودتها لحسام حبيب.. إطلالات صدمت جمهور شيرين بعد الطلاق

من الجزائر لشرم الشيخ.. كيف استحوذ المناخ على اهتمام قادة الدول؟

عفاف شعيب: لم أهاجم حلا شيحا وشهيرة وسهير رمزي بسبب خلعهن حجابهم..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سحلها وهى حامل..صور لـ البلوجر آمال مع زوجها بعد عودتهم

بنفس الصورة من عام 1996 ..أميرة فتحى تكشف عن جمالها الطبيعى

بعد ضربها وعودتها له.. 10 صور للبلوجر آمال أبو المجد قبل الشهرة

Cop27.. قطر تعرض مجسمات ستادات كأس العالم 2022 في مؤتمر المناخ

فيديو

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

نهلة سلامة: زيجاتي الأربعة فاشلة واستعد للخامسة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ