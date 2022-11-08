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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شخصية صبا مبارك في مسلسل بين السطور.. تفاصيل

صبا مبارك
صبا مبارك

تعكف الفنانة صبا مبارك الفترة الحالية على التجهيز والتحضير لتصوير مشاهدها في مسلسل " بين السطور" ، وتجسد صبا شخصية مذيعة شهيرة ضمن أحداث العمل.   

ويدور العمل  في إطار اجتماعي تشويقي ، من بطولة صبا مبارك، محمد علاء، أحمد فهمي، وليد فواز، ناردين فرج، تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

آخر أعمال صبا مبارك

يذكر أن الفنانة صبا مبارك شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2022 من خلال مسلسل "توبة" ، بطولة عمرو سعد ودياب، بالإضافة لمشاركتها في مسلسل بالعربي SUITS، بطولة آسر ياسين أحمد داود، وريم مصطفى .

بينما انتهت صبا مبارك خلال الفترة الماضية من تصوير مشاهدها في مسلسل " ليلة السقوط" ، بطولة طارق لطفى ومن تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي، وتجسد صبا خلاله دور امرأة يزيدية تواجه مشاكل في العراق بسبب أصولها مع الجماعات الإسلامية، وتعيش قصة معاناة وهروب.

صبا مبارك في الحكاية

 

حلت الفنانة صبا مبارك، ضيفة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، وتحدثت عن فيلم بنات عبدالرحمن.

وقالت "صبا مبارك"، :"لسه مش مقررة أني هشارك في موسم رمضان..متابعة:" عندي عمل في رمضان بالفعل وأعمال فنية أخرى قادمة".

واسترسلت:" المنصات أتاحت فرصة لتواجد الأعمال الفنية في كل وقت ولي فقط في شهر رمضان" ، متابعة:"ممكن اسقط سنتين من الشغل عادي". 

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