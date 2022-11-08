تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه من سوق الجملة بأكتوبر.. فيديو

رصدت عدسة موقع صدى البلد أسعار الخضروات والفواكه من داخل سوق الجملة بمنطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة وذلك بعد ظهور أنواع من المحاصيل الشتوية.

وجاءت الاسعار في متناول الجميع حيث هناك عدد كبير من البائعين الذي يبعون بالقطاعي والجمله.

وكان سعر الفلفل الاخضر ٤.٥ جنيه للكيلو والبطاطس ٦.٥ جنيه والطماطم ٧.٥ جنيه، والباذنجان ٤ جنية للكيلو.

ووصل سعر البطاطا الي ٢ جنيه للكيلو حيث تعد من أهم أنواع المحاصيل التي تساعد علي خسارة الوزن بالإضافة الي الحفاظ علي المناعه وتقويه عضله القلب.

وأيضاً البرتقال الذي وصل سعره الي ٤ جنيه للكيلو والذي يعد أهم محاصيل الشتاء والتي تساعد في علاج نزلات البرد وتقويه المناعه وزياده الطاقه.

بالإضافة الي الرمان الذي وصل سعرة الي ٨ جنيه الكيلو والذي يساعد علي معالجه امراض المناعه والمعده وزياده نسبة الدم في الجسم.

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