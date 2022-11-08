جولة كاميرا برنامج على مسئوليتي داخل جناح سلطنة عمان بقمة المناخ

عرض برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، تقريرا من داخل جناح سلطنة عمان بقمة المناخ.

وقال الدكتور عبدالله سليمان العبري، ممثل سلطنة عمان لقمة المناخ،: "يسعدني كثيرا زيارتي لمصر، وهي الزيارة الأولى لي"، لافتا: "شرم الشيخ مدينة جميلة وطيبة جدا وبها عمل لا يوصف".

وأشار: "التعاون بين مصر وعمان مستمر في عدة مجالات الاقتصادي والسياسي والتجاري وغيرها".

وأوضح: "مشاركتنا في قمة المناخ كبيرة، وهي قمة محورية"، مضيفا: "هناك مشاركة كبيرة من قبل سلطنة عمان من عدة جهات ووزارات".