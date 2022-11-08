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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عضو لجنة مؤتمر المناخ: 2100 شاب يشاركون في تنظيم القمة

صدى البلد

أكدت أميرة الجوهري، عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ، أن هناك 2100 شاب منظم يشاركون في تنظيم قمة المناخ، مشيرة إلى أن هؤلاء الشباب منهم شباب البرنامج الرئاسي ومتطوعون من الجامعات وغيرهم من أماكن وجهات أخرى.


وأضافت أميرة الجوهري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، علي قناة سي بي سي، أن هناك 12 لجنة منظمة لمتابعة المؤتمر وفي غرفة عمليات على مدار 24 ساعة، فضلا عن غرفة رصد اعلامي تتابع الأخبار وكل ما يتم تداوله على القمة بشكل لحظي.

وتابعت: "هذه القمة حدث عالمي ومصر محط أنظار الجميع ولازم نتابع لحظة بلحظة ماذا يقول العالم، وشباب البرنامج الرئاسي شارك في إدارة منتديات دولية سابقة وكان لنا دور فعال في كل المؤتمرات اللي بيتم إقامتها وهذا أعطانا خبرة لتنظيم فاعليات قمة المناخ".

ومن جانبها أكدت المهندسة سارة البطوطي، سفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ، أن قضية التغيرات المناخية تحتاج إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع، قائلة: "كل يوم بنشوف في كارثة طبيعية متعلقة بالتغير المناخي، وتغير المناخ خرج عن نطاق الكتب وأصبح في حياتنا طول الوقت".

وأشارت سارة البطوطي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن كلمات القادة اليوم كانت تحمل نفس الرسالة، وهي الرغبة في التطبيق وليس الكلام فقط، موضحة أن هذه الطاقة التي حاول كل القادة اشعار الناس بها وآن الأوان للعمل ولا توجد فرصة إلا من خلال العمل.

واستكملت: "العالم كله موجود في شرم الشيخ وفي طاقة ايجابية واحساس بالراحة النفسية فى المكان، وتشعر أن تنظيم قمة المناخ ليس جديد على مصر".

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