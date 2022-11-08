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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمحاولة قتل طالبة ثانوي بالساطور.. معاقبة المتهم بالمؤبد في مطروح

ارشفية
ارشفية

 

أصدرت محكمة جنايات مطروح، ، برئاسة المستشار  مجدي سلامة دياب،  حكمها  على شاب  تعدى على فتاه بسطور فى الشارع بمدينة الحمام بالسجن المؤبد، لشروعه في قتلها   مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض "ساطور.

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حيث حكمت المحكمة  بمعاقبة المتهم "موسي ج م ب" بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة بفتاه السطور .

وترجع تفاصيل الواقعة الي قيام شاب من مدينة الحمام بمحاولة خطف فتاه تبلغ 16 عاما  طالبة فى الصف الاول الثانوى والقيام  بالتعدي عليها  ضربا بالساطور، بعدما قام بمحاولة خطفها لرفضها الزواج منه .
وقام بضربها   وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الجرح الواحد 20 سم.

وقال السيد نصر والد المجني عليها  اليوم رجع حق ابنته أمل بالحكم على المجرم 25 سنة موجها  شكره لقضاء مصر العادل، مضيفا أن ابنته تعرضت لأبشع أنواع العنف بعد تعدي المتهم عليها بالضرب المبرح، مستخدما الساطور ليقطع يدها ويصبها بعدة إصابات بالغة.

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