عفت نصار: أدعم اختيارات فيتوريا.. وفيريرا «عمل حاجات غريبة» بمباراتي الأهلي وإنبي| فيديو

قال عفت نصار نجم الكرة المصرية الاسبق، إنه داعم لاختيارات روي فيتوريا مدرب المنتخب الأول، في معسكر نوفمبر، رغم اختلافه معه في بعض اختيارات اللاعبين.

وتابع عفت نصار في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، هناك لاعبين كانوا يستحقون الانضمام لمعسكر الفراعنة في نوفمبر، ولا بد أن تكون هناك أساسيات واضحة في معايير اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني.

وأضاف نصار: في المجمل أنا داعم لقرارات واختيارات روي فيتوريا، رغم اختلافي معه في اختيارات بعض العناصر.

وأتم تصريحاته: أنا داعم لفيريرا، لكنه اتخذ بعض القرارات في المباريات الأخيرة؛ أثرت على الفريق فيها فيريرا، متابعا: فيريرا «عمل حاجات غريبة» في مباراتي الأهلي وإنبي.