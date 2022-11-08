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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مُسن في حريق داخل منزل بسوهاج

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص، دائرة بندر أخميم شرق.

ونتج عن الحريق، وفاة مالك المنزل، سبعيني؛ إثر إصابته بحروق من الدرجات الثلاث، بأنحاء متفرقة بالجسم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في منزل، دائرة بندر أخميم، ووجود متوفى.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص، مِلك المدعو "عبد الراضي ه ب ا- 75 سنة- عامل"، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

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وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، بعد أن أفادت إبنته المدعوة (ميرفت- 33 سنة- ربة منزل- وتقيم بندر أخميم)، بمضمون ما تقدم، وأرجعت سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بالثلاجة ناتج عن التوصيلات العشوائية.

وأشارت إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية، وكمية من البوص وأفلاق النخيل.

كما أضافت بأن والدها يقيم بالمنزل بمفرده، وأنها معتادة على زيارته يوميًا لقضاء متطلباته المنزلية، ونفت الشبهة الجنائية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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