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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر لدى إنجلترا يقيم مأدبة عشاء على شرف وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

في ختام فعاليات اليوم الأول لزيارة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة (World Travel Market (WTM2022، أقام، مساء اليوم،  سفير مصر لدى المملكة المتحدة شريف كامل  مأدبة عشاء، في مقر إقامته، على شرف الوزير.

وقد حضر مأدبة العشاء عدد من ممثلي كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران، والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والأستاذ محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وعقب مأدبة العشاء استعرض السيد الوزير من خلال عرض تقديمي أبرز المحاور التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية والتي تهدف إلى زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين في مصر، لافتا إلى أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية هي الطيران ومضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مناخ الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تعد هي الزيارة الخارجية الأولى للسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار منذ توليه حقيبة السياحة والآثار، وقد جاءت للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2022 والتي انطلقت فعالياتها اليوم وستستمر حتى 9 نوفمبر الجاري.
 

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IMG-20221108-WA0006
IMG-20221108-WA0005
IMG-20221108-WA0005
وزير السياحة والاثار لندن بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022 السياحة

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