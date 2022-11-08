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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المجلس الأوروبي: نجحنا في تقليل الاعتماد على الوقود الروسي.. ومصر دولة مهمة وفاعلة في إفريقيا

مؤتمر المناخ cop27
مؤتمر المناخ cop27

أكد شارلي ميشال رئيس المجلس الاوروبي، أن الاتحاد الاوروبي مدافع كبير عن التصدي للتغيرات المناخية، وتم اتخاذ قرارات مهمة بهذا الصدد  وخطط تمتد أثارها حتى 2050، ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية؛ إلا أننا نفعل ما هو مطلوب، ونؤمن بأهمية بذل جهد أكبر مما هو موجود الآن. 

وقال "شارلي ميشال" خلال تصريحات على قناة ON: قررنا توفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية، ونحن نحشد هذه الاموال ونحث كل الدول المتقدمة على فعل ذلك. 

وعن عودة استخدام الوقود الاحفوري والفحم؛ أشار إلى أن لدينا مشكلة، وهذا حقيقي؛ بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ويتزامن معها، ضربة مثل الصاروخ وُجِّهَت إلى القارة الأوروبية؛ بسبب أزمة الطاقة، بعد أن كانت هناك قرارات مهمة اتخذت، وكان تنتفيذها جاريا؛ للبحث عن مصادر تتوافق مع البيئة، لكننا الآن في مشكلة، ونبحث عن حلول قد تستغرق بعض الوقت، ونعمل على حلها. 

العلاقات المصرية الأوروبية

وأكد أن العلاقات المصرية الأوروبية تجعل مصر شريكا مهما، ودولة قوية وذات أهيمة في القارة الافريقية، ونعول على شراكات قوية معها، مشيدا بنجاحها في إدارة قمة المناخ كوب 27. 

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