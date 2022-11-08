بعد الإصابة.. أحدث ظهور لـ أحمد فتوح نجم الزمالك | شاهد

شارك أحمد فتوح ، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جمهوره، بـ صورة له، عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وتفاعل عدد كبير من متابعيه معها، ونالت إعجابهم .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

و استقر المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جيسفالدو فيريرا علي الدفع بمحمد صبحي حارس مرمي الزمالك في مباريات بطولتي كأس الرابطة وكأس مصر.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن وجود اتجاه للدفع بمحمد صبحي حارس المرمى البديل في مباريات بطولتي كأس الرابطة وكأس مصر، في ظل الاعتماد على محمد عواد بصورة أساسية في مباريات الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

كان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا منح الحارس وعدا بالحصول على فرصته في الوقت المناسب، بعد عودته لصفوف الفريق في بداية الموسم الجاري.