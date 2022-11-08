أحمد أيوب: تعلمت من طولان والعشري وأراهن على بقاء حرس الحدود في الممتاز

وجه أحمد أيوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم حرس الحدود الشكر لحلمي طولان وطارق العشري بسبب استفادته الكبيرة منهما في عالم التدريب.

وقال أيوب في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع على قناة «المحور»: «أشكر حلمي طولان وطارق العشري لكوني استفدت منهما بطريقة غير مباشرة في التدريب».

وأضاف: «تعلمت من كابتن حلمي طولان، فكرة التزام اللاعبين والانضباط، وكابتن طارق العشري أول مدرب اعتمد على طريقة 4/4/2».

وواصل: «تعلمت من طارق العشري الأداء التكتيكي المميز والعمل على الالتزام الفني في الملعب».

وعن هويته الخاصة قال: «أعتمد على نقل التمريرات القصيرة بين اللاعبين والعمل على الاستحواذ على الكرة، قلة الخبرة فقط هي من ورطتنا دفاعيا في أولى مباريات الدوري ولكني أراهن على بقاء حرس الحدود في الدوري الممتاز بنسبة مليون%»