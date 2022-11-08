من أجل التأهل لكأس العالم.. الطرابلسي يوجه نصيحة لاتحاد الكرة

أكد التونسي نبيل الطرابلسي المدرب العام السابق لمنتخب نيجيريا، أن منتخب مصر الأول لكرة القدم يتحسن بقوة الدوري المصري الممتاز.

وقال نبيل الطرابلسي في تصريحات لبرنامج «ملعب البلدوزر»، المذاع عبر قناة «الشمس»: «عندما كان الدوري المصري أكثر قوة كان المنتخب المصري بطل لكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات من 2006 وحتي 2010، وإذا كان الأهلي والزمالك والإسماعيلي يمروا بفترة جيدة يكون المنتخب قوي، وعلى اتحاد الكرة المصري أن يقوم بعمل خطة طويلة ويكون هناك صبر من أجل النجاح مثل التجربة الألمانية».

وأضاف: «أيضا المنتخب الألماني في 2014 كان قوي بسبب قوة الدوري الألماني ولا ننسي أن بيب جوارديولا كان مع بايرن ميونيخ وكلوب مع بوروسيا دورتموند.

وتابع:«على اتحاد الكرة المصري أن يكون هناك استراتيجية كبيرة وطويلة للمنتخب ولابد على الجماهير الصبر».